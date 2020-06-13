شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح تفاصيل قرار حظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية ناصر الهزاني، أن قرار البدء بحظر العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من يوم 23 من شهر شوال، يأتي في إطار حرص وزارة الموارد البشرية على سلامة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنبيهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

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وأضاف الهزاني، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أن الوزارة ستبدأ تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين 23 من شهر شوال من هذا العام 1441هـ، من الساعة الـ 12 ظهرا وحتى الثالثة مساء، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من محرم من عام 1442هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 هـ.

وتابع أن القرار الوزاري ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة المحددة.

وختم متحدث وزارة الموارد البشرية بقوله إن القرار اشتمل على بعض الاستثناءات في بعض المحافظات والمناطق نظرا لاختلاف درجات الحرارة، حيث أن الحرارة قد تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المحددة، كذلك قد ترتفع الحرارة في بعض المناطق لمستويات تتطلب تعديل وقت الحظر وهكذا.