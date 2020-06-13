شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطنَين انتحلا صفة رجال أمن لسلب العمالة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت، من القبض على مواطنين اثنين تورطا بجرائم انتحال صفة رجال أمن، وجرائم اعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تزيد على 10000 ريال.

وأضاف السحيباني أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتها إلى النيابة العامة.