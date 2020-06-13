استكمال 90% من أعمال أكبر حوض للأحياء المائية ضمن مشروع القناة في أبوظبي

أفاد فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي لشركة «البركة الدولية للاستثمار»، القائمة على تطوير مشروع القناة في أبوظبي، أنه تم استكمال 90% من أعمال إنشاء أكبر حوض للأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط «ذا ناشيونال أكواريوم»، وجرى استكمال 80% من أعمال إنشاء السينما المستقلة، سينما القناة، وتم تركيب جسور المشاة الأربعة (2200 طن من الفولاذ الصلب في المجمل) لربط جانبي القناة، مشيراً إلى أنه تم استكمال أعمال إنشاء مواقف السيارات في الطابق الأرضي، ويتم حالياً تأجير وتجهيز جميع مناطق الجذب السياحية والترفيهية الرئيسية لصالح جهات تشغيل عالمية المستوى.

وقال مشعل لـ«الخليج»: «يتكون المشروع من مجموعة من المناطق الترفيهية والمرافق العصرية، بما في ذلك حوض الأحياء المائية الوطني، أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، ومركز ذا بريدج الأول من نوعه في المنطقة للياقة البدنية والصحية، وأكبر سينما مستقلة في أبوظبي (سينما القناة)، وصالة فريدة لألعاب الواقع الافتراضي بتكنولوجيا فائقة التطور، هي الأولى من نوعها على مستوى الإمارات، ومنطقة مخصصة للأطفال تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، تتنوع فيها الرياضات الحركية والبدنية، ومطاعم مطلة على الواجهة البحرية، ومارينا تستوعب أكثر من 90 قارباً، إضافة إلى مساحات مجتمعية خضراء بطول 2,5 كيلومتر على امتداد الواجهة المائية».

وأضاف مشعل: «سيشكل مشروع القناة محطة محورية في مشهد قطاع الضيافة في أبوظبي، وتعزيز مسارها التطوري، حيث يقدم وجهة مثالية لجميع أفراد العائلة تتيح الاحتفال بالتنوع الثقافي الكبير الذي تتميز به العاصمة. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد ـ 19»، وضعنا خطة زمنية واضحة تماماً للمشروع، ونجحنا بفضل اتباع التوجيهات والإرشادات الصادرة عن السلطات المختصة، في تطبيق التدابير الاحترازية الصارمة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مكاتبنا وفي موقع العمل على حد سواء».

وأوضح أن تكلفة بناء المشروع تجاوزت حتى الآن مليار درهم، ويتم تطويره تحت إدارة شركة «البركة الدولية للاستثمار»، ليشكل وجهة متكاملة لتجارب الطعام والترفيه على الواجهة البحرية في الهواء الطلق، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة في العاصمة أبوظبي.

وأفاد مشعل بأن حجم أعمال الشركة في الوقت الراهن يبلغ 3.5 مليار درهم، حيث تقوم الشركة بتطوير وتنفيذ مشروع «القناة» التجاري السياحي، إلى جانب مشاريع أخرى في المجال الصحي، والمدن العمالية والتسوق.

وذكر أن الشركة تستثمر في العديد من القطاعات منها القطاع العقاري، والسكن العمالي والجماعي، حيث تمتلك الشركة مدينتين هما مدينة الراحة لسكن العمال وتضم 32 ألف عامل، والقرية العمالية بقدرة استيعابية تبلغ 25 ألف عامل، كما تتولى الشركة إدارة مدينة السعديات العمالية التي تضم 20 ألف عامل، إلى جانب مدينة عمالية في مدينة دبي.

وأكد فؤاد مشعل أن مشروع القناة يعتبر الأكثر تميزاً بين المشاريع العقارية في أبوظبي والدولة؛ كونه سيكون ملتقى للعائلات والزائرين والسياح بغرض التسوق والترفيه.

وأوضح أن مشروع «القناة» يضم 11 مبنى ترفيهياً وتعليمياً وثقافياً، إلى جانب مبنى مخصص للكائنات البحرية، يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث سيحتوي على 45 ألف كائن بحري من مختلف بحار العالم، إلى جانب تخصيص قسم للكائنات البحرية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وقسم تعليمي تثقيفي للأطفال حول الأسماك والكائنات البحرية.