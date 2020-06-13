مصر تعلن رسميا عن 3 أطعمة لتقوية المناعة ضد كورونا

1) عصير البرتقال بالجزر

أشارت وزارة الصحة المصرية أن عصير البرتقال بالجزر هو مصدر لأهم الفيتامينات، موضحة أن الجزر غني بفيتامين "أ" المعزز للجهاز المناعي، بينما البرتقال هو أغنى فاكهة بفيتامين "ج" والذي يحمي من الأمراض المعدية.

2) طبق السلطة

أكدت الوزارة أن الخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة.

وتابعت أن من أجل الحصول على كامل الفائدة من طبق السلطة يجب أن يكون متنوعا ويحتوي على خضراوات من كل لون:

- الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر

- الأصفر مثل الفلفل الأصفر والجزر

- الأخضر كالخيار والجرجير والخس

- الأبيض كالفجل والبصل

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- البنفسجي كالبنجر

3) العسل الأبيض

قالت وزارة الصحة المصرية إن ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من مناعة الجسم وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

ولم تذكر وزارة الصحة المصرية أي أطعمة تحتوي على فيتامين "ك"، الذي كشفت دراسة علمية حديثة مؤخرا أنه من الممكن أن يساعد بصورة كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ويمكن الحصول على فيتامين "ك" من عدد واسع من الأطعمة والمغذيات، التي يمكن إضافتها إلى نظام غذائي صحي متوازن، مثل الخضروات الورقية وأبرزها اللفت والسبانخ والكرنب (الملفوف) والبروكلي، إلى جانب الأسماك والبيض والجبن.

وسجلت مصر أمس الجمعة، 1577 إصابة جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 45 حالة وفاة، في الساعات الـ 24 الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 417 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية.