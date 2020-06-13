وزير المالية التونسي: متمسكون بالتقشف

وأوضح الوزير، لراديو موزاييك، "أن الحكومة حريصة على التحكم في النفقات وترشيد الدعم مع التزامها بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة سابقا".

وأكد يعيش وجود مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2020 ملامحه جاهزة تقريبا، مرجحا إعداد مشروع ثان قبل نهاية العام الجاري، كما أنه سيكشف قريبا للرأي العام عن الأرقام الحقيقة للمالية العمومية التي وصفها بالصعبة.

عادت الحياة في تونس تدريجيا إلى نسقها الطبيعي منذ إعلان الحكومة دخول المرحلة الثالثة والأخيرة من الحجر الصحي الموجّه والتي ستمتد من 4 إلى 14 من شهر أيار/ حزيران 2020.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت عن إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي والتي تضمنت السماح للتونسيين بالتنقل بين محافظات الجمهورية دون تراخيص مسبقة، إلى جانب عودة نشاط المقاهي والمطاعم والمساجد ومختلف دور العبادة وجل المراكز السياحية بشكل كلي، فضلا عن فتح قاعات الأفراح بنصف طاقة استيعاب، وكذلك استئناف الأنشطة الرياضية وبعض الأنشطة الثقافية مع ضمان الالتزام بشروط السلامة الصحية تجنبا لعودة موجة ثانية محتملة لفيروس كوفيد- 19.