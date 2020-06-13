بالفيديو.. محتجون يحطمون شاحنات تحمل موادا غذائية من لبنان إلى سوريا في طرابلس

وذكر موقع "ليبانون فايلز" أن مجموعة من الشبان أوقفت، ظهر اليوم، على أوتوستراد التبانه شمالي لبنان 17 شاحنة ترافقها سيارة "خاصة" قادمة من العاصمة بيروت متجهة نحو سوريا.

وحصل إشكال بين سائقي الشاحنات والمحتجين، وتدخلت قوة من الجيش وعملت على ضبط الإشكال وتوقيف الشاحنات.

وبحسب الموقع فإن الشاحنات التي تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين تعود لأحد المقربين من سوريا وهو شقيق أحد نواب عكار.

وعلى خلفية مرور الشاحنات، وقعت اشتباكات بين الجيش والمحتجين تخللها اطلاق نار كثيف وإلقاء حجارة من اسطح المباني على مركبات الجيش.