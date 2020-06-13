مصرع رجلي أمن في السعودية

ولقي رجلا الأمن مصرعهما إثر انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو، التابع لمحافظة بيش، مع وجود إصابات في موقع الحادث.

وبحسب صحيفة "عكاظ" تم توجيه فرقتي إسعاف لموقع الحادث تبين وفاة رجلي أمن، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى بيش العام.