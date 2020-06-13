شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 من الكوادر الطبية بفيروس كورونا فى النجف العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين الطواقم الطبية والصحية بالنجف، ووفاة 4 حالات جديدة بالسليمانية، وقال مدير صحة النجف رضوان كامل - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - إن المديرية سجلت 5 إصابات بين الكوادر الطبية والصحية بفيروس كورونا، من ضمنهم طبيب أسنان والمعاون الإداري لمستشفى المناذرة العام.

بدوره، قال مدير صحة السليمانية صباح هورامي، إنه تم تسجيل وفاة رجلين (71 و57 عاما)، وسيدتين (75 و68 عاما) بفيروس كورونا، مضيفا أن 3 حالات منها في السليمانية والحالة الرابعة في قضاء "جمجمال".

وكان وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن الوزارة ستتخذ إجراءات وقائية مشددة خلال حظر التجوال الجزئي للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. Advertisements

من جهته أكد وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي، اليوم السبت، أن الوزارة ستتخذ إجراءات وقائية مشددة خلال حظر التجوال الجزئي للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال التميمي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن"حظر التجوال سيبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة فجرا، مع اتخاذ إجراءات وقائية شاملة تقوم بها وزارة الصحة بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية"، مشدد على أن الإجراءات الوقائية ستكون حازمة للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأضاف قائلا "الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة في مواجهة فيروس (كورونا)، مطابقة لتعليمات منظمة الصحة العالمية"، مشيرا إلى أن البروتوكولات العلاجية المستخدمة اليوم هي بروتوكولات حتى الآن ناجحة في السيطرة على هذا الفيروس.