تونس.. إغلاق "ساحة باردو" قبل ساعات من الاعتصام

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

- بلدية "باردو" قالت إنها اتخذت قرارا يقضي بغلق "الساحة" الواقعة قبالة البرلمان، ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بكل أنواعها إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي، ليل الأحد-الإثنين

- ائتلاف مدني أعلن الخميس تنفيذ اعتصام سلمي مفتوح، بداية من الأحد، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة..

أعلنت بلدية "باردو" بالعاصمة تونس، السبت، غلق "ساحة باردو" قبالة البرلمان، ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بجميع أنواعها، إلى حين انتهاء "الحجر الصحي"، المقرر منتصف ليل الأحد-الإثنين.

وقالت البلدية، في بيان "اتخذنا في جلسة استثنائية طارئة، قرارا بغلق الساحة ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بكل أنواعها إلى حين انتهاء الحجر الصحي".

يذكر أن تونس، ستنهي ليل الأحد، آخر مراحل الحجر الصحي الموجه (المخفف) الذي أعلن عنه مطلع مايو/أيار الماضي.

ويأتي هذا القرار، قبل يوم من تنفيذ اعتصام سلمي، الأحد، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

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وسجلت وزارة الصحة التونسية الجمعة، 6 إصابات بكورونا، بعد أكثر من أسبوع على عدم تسجيل أي إصابات في البلاد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1093، بينها 49 وفاة، و995 حالة تعاف.

والخميس، أعلن ائتلاف "الجمهورية الثالثة" (مدني)، تنفيذ اعتصام سلمي مفتوح، بداية من الأحد، في ساحة باردو، للمطالبة بحل البرلمان، و"رفع جملة من المطالب السياسية الأخرى".

وطالب الائتلاف، خلال مؤتمر صحفي، بمطالب عدة، منها حل البرلمان، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة، وإرساء حوار وطني وتشغيل العاطلين عن العمل.

من جهتها، حذرت حركة "النهضة"، الخميس، من أن الدعوات المطالبة بحل البرلمان تضر باستقرار البلاد، وقد تجرها نحو "الفوضى".

جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية صاحبة الكتلة الأكبر بالبرلمان (54 نائبا من أصل 217).

وقال البرعومي إن الدعوات "تضر باستقرار البلاد، خصوصا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به تونس".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.