كورونا.. 4 وفيات بالكويت وواحدة في الإمارات

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت الكويت، السبت، تسجيل 4 وفيات بكورونا، ورصدت الإمارات حالة وفاة بالفيروس، فيما سجلت قطر 1.828 إصابة، وفق بيانات رسمية.



وقالت الصحة الكويتية، في بيان، إنها سجلت 4 وفيات بكورونا، و514 إصابة، وشفاء 834 مريضا.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 35 ألفا و466، بينها 289 وفاة، و25 ألفا و882 حالة تعاف.



وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر تويتر، رصد حالة وفاة، و491 إصابة، وتعافي 815.



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وأشارت أن حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد وصلت إلى 41 ألفا و990، بينها 288 وفاة، و26 ألفا، و761 حالة شفاء.



من جانبها، أفادت الصحة القطرية، في بيان، رصدها 1.828 إصابة بالفيروس، وشفاء 1.956.



وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابت ارتفع إلى 78 ألفا و416، بينهم 70 وفاة، و55 ألفا و252 متعاف.



وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و773 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 428 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و986 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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