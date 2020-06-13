"التحالف" يعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون على نجران

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي، أطلقه الحوثيون تجاه مدينة نجران، جنوبي السعودية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، إن "القوات المشتركة، تمكنت صباح السبت، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي، أطلقته جماعة الحوثي من محافظة صعدة (قرب الحدود السعودية)، تجاه مدينة نجران".

وأفاد المتحدث بأنه "نتج عن عملية اعتراض وتدمير الصاروخ، إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة، نتيجة سقوط شظايا الصاروخ".

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وأوضح أن مجموع الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، وتم اعتراضها (منذ بدء الحرب)، بلغ "312 صاروخاً بالستياً".

ولم تُصدر جماعة الحوثي ما يؤكد هذا الإطلاق، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري منهم بشأن ما صرح به متحدث التحالف.

ويعاني اليمن للعام السادس حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.