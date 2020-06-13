غوتيريش "مصدوم" من المقابر الجماعية بترهونة الليبية

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، عن صدمته الشديدة بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا.

جاء ذلك بحسب بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.

وقال غوتيريش: "أصبت بصدمة شديدة من العثور على مقابر جماعية متعددة في الأيام الأخيرة، معظمها في مدينة ترهونة (جنوب شرق العاصمة طرابلس)".

ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة.

كما طالب السلطات الليبية بـ"تأمين المقابر الجماعية، وتحديد هوية الضحايا، ومعرفة أسباب الوفاة، وإعادة الجثث إلى ذويهم".

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وأشار غوتيريش، أن الأمم المتحدة عرضت تقديم الدعم للسلطات الليبية في هذا الصدد.

وجدد دعوته إلى "وضع حد فوري للقتال في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين".

والجمعة، أعلن الجيش الليبي العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة ومحيطها، تضاف إلى 8 أخرى عثر عليها الجيش بالمدينة في الأيام القليلة الماضية، بمناطق كانت تسيطر عليها مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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