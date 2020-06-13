عقيلة صالح يصل الجزائر في زيارة مفاجئة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

وصل رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق) عقيلة صالح، السبت، إلى الجزائر في زيارة مفاجئة.

وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) سليمان شنين، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، كانا في استقبال صالح في مطار الجزائر الدولي بالعاصمة.

ولم يذكر المصدر مدة وأهداف الزيارة التي تتزامن مع تحقيق الجيش الليبي، مؤخرا، انتصارات كبيرة على مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

والجمعة، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، عرض بلاده للوساطة بين فرقاء الأزمة الليبية.

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وقال تبون، إن "الحسم في ليبيا لن يكون عسكريًا"، وشدد على أن الجزائر "تقف على نفس المسافة" من جميع الأطراف في هذا البلد.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.





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