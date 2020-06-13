اليمن.. إحباط محاولة اغتيال محافظ حضرموت

اليمن/ الخليج 365



أعلن الجيش اليمني، السبت، إحباط محاولة اغتيال فرج سالمين البحسني، محافظ حضرموت (شرق).

جاء ذلك في بيان صادر عن هشام الجابري، الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية (مقرها مدينة المكلا عاصمة حضرموت).



وقال البيان إن "موكب المحافظ الذي يشغل أيضا منصب قائد المنطقة العسكرية ذاتها، تعرض لمحاولة استهداف بعبوة ناسفة، زرعت على الطريق الرئيسي المؤدي لقيادة المنطقة".

وأضاف أن "العبوة الناسفة كانت معدة للتفجير عن بعد، وتحمل مواد شديدة الانفجار".

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ولفت البيان إلى أن "الفرق الهندسية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية باشرت بسرعة تفكيك العبوة"

وأشار أن "هذه العملية الإرهابية كانت تهدف للإخلال بالملف الأمني في حضرموت، عبر استهداف المحافظ".

وحتى الساعة (12:18 ت.غ)، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع العبوة الناسفة.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.