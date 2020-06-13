أمانة عسير تجمل أبها بــ 800 ألف زهرة موسمية

زرعت أمانة منطقة عسير 800 ألف زهرة موسمية، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء بزيادة بلغت 557 ألف م2 في مدينة أبها، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة وفقا للرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني.

و كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن زراعة 800 الف زهرة موسمية متنوعة و زيادة رقعة المسطحات الخضراء بنحو 557 ألف م2 و تقليم نحو 2,900 شجرة و تهذيب اكثر من 285 ألف م2 من المسطحات إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 100 ألف م2 في مواقع متفرقة من أبها، شملت الحدائق و الساحات و الميادين .

وأكد بأن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في اطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الجدير بالذكر فقد أنهت أمانة منطقة عسير زراعة أكثر من 602 من أشجار الجاكرندا و أشجار فيكس و بوهينيا و بونسيانا في مختلف طرقات و ميادين مدينة أبها من اجمالي المستهدف لهذا العام و هو 15 ألف شجرة ، لتعزيز وفرة الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار لما لها من أثر جمالي على المنطقة بالإضافة إلى أهميتها كمصدراً للأكسجين ، وعامل جذب سياحي للمدينة .