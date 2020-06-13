أمانة عسير توسع مسارات طريق الملك عبدالعزيز في أبها لتسهيل حركة السير

بدأت أمانة منطقة عسير أعمالها لتعديل مسارات طريق الملك عبدالعزيز وسط مدينة أبها لفك الاختناقات المرورية، وذلك بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، واعتماده للرؤية المقدمة من قبل أمانة المنطقة و فرع و زارة النقل و إدارة المرور و شرطة المنطقة لعملية تعديل الاتجاهات.

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة قد بدأت أعمالها فعليا لتوسعة الطريق في كل من إشارة السد و السودة و ال يوسف بالإضافة الى وضع دوران حر في الاتجاهين قبل دوار الخالدية و ذلك لتسهيل حركة السير.

وبين بأن هذه الاعمال تهدف إلى فك الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة أبها خلال وقت الذروة، وذلك في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها منطقة عسير، مشيراً أن مثل تلك الخطط التطويرية للمدينة سوف يكون لها الأثر الايجابي علي حركة السير داخل مدينة أبها.