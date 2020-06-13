شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. «الصحة» تدشن عيادات «تطمن» لفحص حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت صحة مكة المكرمة، تدشين عيادات “تطمن” لإجراء الفحوصات الطبية لحالات “كورونا” المستجد في 7 مراكز صحية، وذلك بتوجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وأشارت “صحة مكة” إلى أن عيادات “تطمن ” تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى والإسهام في تقليل الإحالات للمستشفيات الرئيسة، مبينة أن العيادات تستقبل الأشخاص الذين لديهم أعراض الإصابة بالفيروس مثل الارتفاع في درجة الحرارة، وضيق التنفس، والسعال.

وأضافت أن العيادات تم تدشينها في المراكز الصحية بكل من المنصور، والخالدية، وشرائع المجاهدين، وحدا، بالإضافة إلى أبو عروة، وغران بقطاع خليص، ومستشفى الكامل، لافتة إلى أن المراكز تستقبل المرضى دون حجز مسبق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.