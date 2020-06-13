شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي سرق 12 حاوية قيمتها 5 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت شرطة الرياض من صبط تشكيل عصابي مكون من مجموعة وافدين آسيوين، بعد ثبوت سرقتهم حاويات قميتها 5 ملايين ريال. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي من (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.

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