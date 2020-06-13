شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1519 حالة تعافي. Advertisements وأشارت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، إلى تسجيل العاصمة الرياض 1089 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت جدة 527 إصابة، وبلغت إصابات مكة المكرمة خلال الساعات الأخيرة 310 حالات.

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