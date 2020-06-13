العبيدي: شايفر الأنسب لقيادة «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

اعتبر المدرب التونسي نور الدين العبيدي أن الألماني وينفرد شايفر أنسب من يقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة وقال مفسراً أسباب ترشيحه المدرب المخضرم: شايفر أشرف على تدريب بعض المنتخبات التي سيواجهها «الأبيض» في الفترة المقبلة وهو لديه معرفة كبيرة بالكرة الآسيوية من خلال عمله لفترة طويلة في المنطقة فقد أشرف على تدريب منتخب تايلاند كما عمل بإيران والإمارات إلى جانب معرفته بالكرة الإماراتية واللاعب الإماراتي بحكم تدريبه فريقي العين وشباب الأهلي ثم بني ياس مؤخراً.

وأضاف: وهو يملك خبرة كبيرة جدا وسبق أن أشرف على العديد من المنتخبات في افريقيا مثل منتخب الكاميرون وتوج معه بأمم إفريقيا عام 2002 فضلاً عن آسيا إلى جانب العديد من الأندية، كما درب منتخب جامايكا وهو في رأيي يتفوق على المدربين المرشحين لتدريب الأبيض بالخبرة الكبيرة والعمل مع الكثير من المنتخبات، ولأن الوقت قصير وقد يحتاج المدرب الجديد لفترة طويلة لذلك أعتقد أن شايفر هو الأنسب مع تعيين جهاز معاون مميز معه وطالما ان المدرب سيشرف على المنتخب لفترة محدودة فشايفر الأنسب في رايي. ووصف العبيدي مهمة «الأبيض» بأنها صعبة جدا لكنه دعا إلى التحلي بالإرادة والتصميم للوصول للهدف والتمسك بالأمل وعدم الاستسلام.