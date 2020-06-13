الكويت: 514 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35466 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 289.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ514 السابقة تضمنت (281 حالة لمواطنين كويتيين) و(63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(45 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(31 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة 176 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9295 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 شخصاً وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوماً في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتباراً من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 25882 حالة بعد تعافي 834 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

(كونا)