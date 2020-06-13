إيران لا تستبعد إعادة فرض القيود لكبح زيادة الإصابات بكورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت: إن بلاده ستعيد فرض القيود لكبح زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إذا لم يتم الالتزام بالقواعد الصحية.

وشهدت إيران ارتفاعاً حاداً في عدد الحالات الجديدة المسجلة يومياً في الأسابيع الماضية بعد أن خففت تدريجياً إجراءات العزل العام منذ منتصف إبريل الماضي.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون: إن الالتزام بالبروتوكولات الصحية وصل إلى 80 في المئة قبل شهر لكنه تراجع الآن لنحو 20 في المئة. وألقى بمسؤولية ارتفاع عدد الحالات على مسافرين نقلوا العدوى لأقاليم كانت من قبل لا تشهد خطراً كبيراً من تفشي المرض.

وقالت وزارة الصحة، السبت: إنها سجلت 2410 حالات إصابة جديدة ما رفع الإجمالي إلى 184955، إضافة إلى وفاة 71 مريضاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 8730.

وقال روحاني «إذا لم يكن هناك تعاون فسنضطر لإعادة فرض القيود» مشيراً إلى أن الالتزام بالبروتوكولات الصحية ضروري «من أجل إبقاء الأعمال مفتوحة».