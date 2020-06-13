أندية الشارقة جاهزة لعودة جزئية للعمل الإداري غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلنت أندية الشارقة عن جاهزيتها لبدء العمل اعتباراً من غد الأحد، وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي الذي أكد ضرورة العودة بنسبة 50% من الإداريين والموظفين في خطوة تمهيدية للتجهيز للمرحلة القادمة.

وأشاد جميع رؤساء مجالس إدارات أندية الإمارة الباسمة البالغ عددها 21 نادياً بالجهود المبذولة من مجلس الشارقة الرياضي الذي وقف على كل صغيرة وكبيرة في الأندية قبل بداية فتح أبواب ومكاتب الأندية، من خلال التزام الأندية بإجراء الفحص الطبي لجميع العاملين في أنديتها من موظفين وعمال، كنوع من الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والجهات الصحية في هذا الخصوص.

هذا، وناشد عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي جميع الأندية المحافظة على التباعد الاجتماعي واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل المكتبي، والعمل على تقليل تبادل الأوراق والتركيز على الاستفادة من التعامل الإلكتروني في المعاملات التي تخص شؤون تسيير دواليب العمل في الأندية خلال الفترة الماضية. وقال: إن العودة غداً الأحد ستكون لـ 50% من الأطقم الإدارية والموظفين فقط، أما عودة اللاعبين والأجهزة الفنية فستكون بعد إشعار آخر، مبيناً أن مجلس الشارقة الرياضي سيكون حريصاً على متابعة العمل الإداري في الأندية، وفقاً للنسبة المحددة، واعتبر ذلك بداية للعودة الكلية بنسبة 100% التي ستحدد لاحقاً بعد الوقوف على نتائج المرحلة الأولى التي تنطلق غداً.

من جانبه، أشاد سعيد العاجل خبير المجلس بإجراءات أندية الشارقة، وكان العاجل اجتمع مع مسؤولي الأندية لبحث ترتيبات العودة، وأكد العاجل أن كل التجهيزات الخاصة بالإجراءات الاحترازية متوفرة في جميع أندية الشارقة، وأن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يولون العودة الجزئية اهتماماً كبيراً من خلال التركيز الكامل على اتباع التدابير اللازمة، واعتبر العاجل هذه الخطوة بمنزلة تمهيد للعودة التدريجية للعمل الإداري، وتعقبها عودة النشاط بالصورة المعتادة في الوقت المناسب.