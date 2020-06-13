شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إصابات كورونا تتجاوز 520 ألفاً وتراجع الوفيات اليومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، السبت، تسجيل 8706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى الإجمالي لديها 520 ألفاً، كما أظهرت بيانان أن أكثر من 2700 من المصابين بالمرض توفوا في أبريل.
ووصل إجمالي عدد الإصابات إلى 520129 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وسجلت روسيا حتى الآن عدد وفيات بلغ 6829 وهو أقل كثيراً من دول تشهد تفشياً كبيراً للمرض.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا، في تقريرها اليومي، عن رصد وفاة 114 مصاباً بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 183 حالة وفاة الجمعة).
ونفى الكرملين وجود أي مشكلات في البيانات الرسمية بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات المنخفض في روسيا «عصي على الفهم».
ونشرت هيئة الإحصاء الروسية «روستات»، السبت، بيانات تظهر وفاة 2712 مصاباً بكورونا في أبريل وتم تحديد الفيروس كسبب الوفاة الرئيسي في 1660 منها.
ورفعت إدارة الصحة في العاصمة موسكو قبل أيام من عدد الوفيات المحتسب لشهر مايو/ أيار مستندة لتغييرات في طرق تحديد سبب الوفاة للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية أخرى.
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