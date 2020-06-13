«قضاء أبوظبي» تصدر العدد السابع من مجلة القضاء والقانون

أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي العدد السابع من مجلة القضاء والقانون، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي بمواكبة المستجدات المجتمعية في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي.

وقال الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، إن العدد الجديد من مجلة القضاء والقانون يتضمن العديد من البحوث المحكمة في موضوعات جديدة، أهمها المحكمة متعددة اللغات، تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، الحماية المدنية للعلامة التجاري في القانون الإماراتي.

وأوضح أن الإصدار متوفر حصراً كنسخة إلكترونية عبر نظام المكتبة المركزية لدائرة القضاء، وذلك في إطار توجيهات المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بوقف التداول الورقي في كافة التعاملات بالدائرة، في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19». وصرح بأن العدد الثامن من مجلة القضاء والقانون الذي سيرى النور خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيكون عدداً خاصاً لبحث الحلول والمعالجات القانونية لجائحة كورونا المستجد.

وأكد الحوسني حرص الدائرة على نشر البحوث العلمية والدراسات المتخصصة، ومتابعة الاجتهادات القضائية وما يطرح من إشكالات متجددة، والعمل على مسايرة الإشكالات التي تفرزها التحولات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والتي تستلزم البحث عن حلول قانونية تحتاج إلى اجتهاد فقهي قائم على روح التشريعات المحلية دون تجاهل تطورات التشريعات على مستوى العالم.