وزارة تنمية المجتمع تقيس أثر «كوفيد ـ 19» على المجتمع الإماراتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُجري وزارة تنمية المجتمع استبياناً إلكترونياً لقياس أثر فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» على المجتمع الإماراتي، وإبراز التحديات التي تواجه المجتمع وآليات التعامل معها، بما يقود إلى إعادة هندسة بعض المبادرات والخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل يتلاءم مع الوضع الاجتماعي في الدولة.

وحرصت وزارة تنمية المجتمع على تعميم الاستبيان على جميع موظفي الحكومة الاتحادية، من خلال منصة «بياناتي» في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وتتيح الوزارة الاستبيان الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، ويقيس ـ في 51 سؤالاً ـ مجموعة من الحقائق والمتغيرات والسلوكيات الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة، تشمل المستوى التعليمي والمهنة والأطفال في الأسرة، والأبناء في المدرسة أو في الجامعة، إضافة إلى كبار المواطنين في الأسرة.

ويحاول الاستبيان التعرف إلى ماهية فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» من وجهة نظر المجتمع، إن كانت لديه معلومات عن الفيروس، ومدى انتشاره وحجم الإصابة به، وما إذا كان أحد أفراد الأسرة أو الفئات المساعدة أو الأقارب أو الأصدقاء أو الزملاء في العمل قد أصيب به.

كما يقيس الاستبيان مدى رضى أفراد المجتمع عن تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي، وتنظيم حركة وتنقل الأفراد، وغلق أماكن الترفيه والعمل، إضافة إلى العمل عن بعد.

ويتعرف الاستبيان إلى الاحتياطات الشخصية للوقاية من الفيروس، مثل تنظيف اليدين باستمرار وتعقيمها، وارتداء الكمامات، وترك مسافة آمنة بين الأشخاص، وعدم الوجود في الأماكن المزدحمة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، واتباع الاحتياطات، وعدم الوجود ضمن التجمعات مثل المجالس.

كما يتطرق إلى الآثار الإيجابية للمبادرات والبرامج التي أطلقتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتتضمن وقاية الأفراد من الإصابة بالفيروس، والحرص على التماسك والترابط الأسري، والتلاحم المجتمعي وترشيد الاستهلاك.

وفي خانة تقديم المساعدات للفئات المتضررة والتحديات التي تواجه المجتمع، يسأل الاستبيان الإلكتروني عن حجم الضرر الذي أصاب الفرد، وتعويض الفئات المتضررة، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتعامل مع توقف بعض المشاريع والأنشطة الاقتصادية، وعما إذا كانت هناك حالة من الخوف.