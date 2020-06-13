شكرا لقرائتكم خبر عن مبردات مياه ومقاعد وطاولات جديدة في حدائق ومتنزهات الشهامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، أعمال تركيب كراسي حدائق ومبردات مياه وسلال مهملات في عدد من الحدائق والمتنزهات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز في الرحبة والباهية والشهامة والسمحة، ومتنزه ياس، وذلك بهدف توفير بيئة ترفيهية مناسبة لزوار المتنزهات والحدائق وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز جودة مرافق وأصول البنية التحتية بالخدمات العصرية، وكذلك الحفاظ على المظهر الحضاري الذي تتمتع به حدائق ومتنزهات أبوظبي.
وتضمنت الأعمال تركيب عدد من الكراسي والطاولات وسلال المهملات في حدائق: الرحبة، والباهية، والشهامة، حيث تم تركيب 10 طاولات بمقاعد خشبية ذات أرجل معدنية (أربعة مقاعد مع كل طاولة) في حديقتي الرحبة والشهامة 3، وكذلك تركيب 21 سلة مهملات في حديقة الباهية، كما تم تثبيت المقاعد والسلال على قواعد خرسانية تتوافق مع المواصفات المعتمدة لدى بلدية مدينة أبوظبي.
كما تم تركيب 18 مقعداً و20 سلة مهملات في متنزه ياس، بالإضافة إلى تركيب 20 براد مياه موزعة على حدائق الرحبة، والباهية، والشهامة 1، والشهامة 2، والشهامة 3، وحديقتي السمحة، حيث تتميز البرادات بشكل تراثي أنيق وتتوافق مع المواصفات المعتمدة لدى بلدية مدينة أبوظبي.
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