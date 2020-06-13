الإمارات مرشحة لاستضافة الدوري الهندي للكريكت

أفادت تقارير صحفية هندية، أن عدم التحسن في نسبة الشفاء من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في الهند، جعل الجهة المنظمة للدوري الهندي الممتاز، أغنى بطولة للكريكت في العالم لهذا الموسم، تبحث تنظيم البطولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد مجلس الكريكت الهندي حسب موقع «كريكت أديكتور» أن استضافة بطولة 2020 في الهند هي أولوياتهم الأولى، ولكن مع تزايد عدد الحالات، يبدو من المرجح أن يتم نقل البطولة.

وكان من المقرر أن تبدأ نسخة موسم 2020، في 29 مارس/آذار وتنتهي في 17 مايو/أيار، ولكن تم التأجيل حتى منتصف إبريل/نيسان قبل تعليق الدوري إلى أجل غير مسمى. وكشف التقرير أن مجلس الإمارات للكريكت، أعرب بالفعل عن ترحيبه واهتمامه باستضافة البطولة.

وجاء ترشيح الإمارات لاستضافة الحدث؛ لما تملكه من بنى تحتية، حيث يوجد ثلاثة ملاعب، وهي استاد زايد للكريكت، ومجمع «دبي ستارز» الرياضي، واستاد الشارقة للكريكت، مما يجعل السفر براً خياراً سهلاً، علاوة على ذلك، امتلاك الإمارات مرافق حديثة لممارسة الرياضة. بالإضافة إلى أنها خيار ممتاز لإقامة آمنة؛ نظراً لأن الدوري الهندي الممتاز سيضم لاعبين من جميع البلدان، فإن هناك حاجة إلى أفضل تدابير السلامة.

ولن تكون المرة الأولى التي تستضيف فيها الإمارات الدوري الهندي للكريكت، فقد استضافت جزءاً من البطولة في العام 2014، وكان ذلك بسبب الانتخابات العامة في الهند.