«دبي الرياضي» و«كوربرت سبورت» ينظمان بطولة «فيفا 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم الاثنين المقبل بطولة «فيفا 2020» لكرة القدم عبر أجهزة بلاي ستيشن 4، التي تنظمها شركة كوربرت سبورت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتستمر منافساتها لمدة أسبوع كامل وتختتم في 22 يونيو الجاري.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لكوربرت سبورت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.corporatesports.ae، ويمكن لجميع أفراد المجتمع من كافة الجنسيات المشاركة في البطولة عبر التسجيل بشكل فردي أو عبر مجموعات مقسمة إلى ثلاث فئات، هي: مجموعة مكونة من 5 أشخاص، ومجموعة مكونة من 10 أفراد، ومجموعة مكونة من 20 مشاركاً.

ويتوجب على المشاركين الدخول على البطولة الودية المتصلة بالإنترنت (أونلاين فريندليز) من خلال حسابهم الشخصي في بلاي ستيشن، ومن ثم إنشاء موسم جديد واختيار الفرق المنافسة في البطولة من قائمة الأصدقاء، وبمجرد اختيار الفرق يمكن تعديل بعض إعدادات الموسم، لكن يجب أن يتم تحديد مدة الشوط 6 دقائق فقط واختيار نوع الفرق 85 للكل.

ويجب على كل لاعب أن يبدأ بلعب مباراتين: ذهاب وإياب بنفس نظام كرة القدم العادية، وفي النهاية يجب على كلا اللاعبين الفائز والخاسر التقاط صورتين لنتيجة كل مباراة وإرسالهما مع عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتسابق ورقم التعريف الخاص به على البلاي ستيشن إلى البريد الإلكتروني للبطولة: [email protected] أو عبر الواتس آب.

وبعد مراجعة النتائج المرسلة سيتم اعتماد انتقال اللاعب إلى المرحلة التالية خلال 12 ساعة، وفي حال اعتراض اللاعب على النتيجة يجب عليه أن يدعم اعتراضه بفيديو أو صورة من المباراة لإثبات الخطأ في النتيجة، وبعد كل جولة يمكن للاعبين متابعة النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني.

وستخصص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأربعة الأولى في البطولة سيتم توزيعها فور إعلان النتيجة النهائية في ختام المنافسات.