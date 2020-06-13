البرازيلي جوسيلينو بطلاً للنسخة 11 من «محاربي الإمارات»

كشفت منافسات النسخة 11 من بطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، عن بطل جديد بتتويج المقاتل البرازيلي جوسيلينو فيريرا، بعد فوزه

بالضربة القاضية على المقاتل السوري طارق سليمان في النزال الرئيسي. وأقيمت البطولة أمس الجمعة، بصالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي، وكسبت البطولة التحدي بإقامة أول بطولة في الألعاب القتالية في المنطقة وقارة آسيا في ظل الظروف الصحية الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأقيم الحدث العالمي بدون جمهور وتابعه عشاق الفنون القتالية عبر 27 قناة تلفزيونية على الإنترنت، وشهد 10 نزالات قوية لأبطال اللعبة من 10 جنسيات، على 4 أوزان مختلفة.

وتوج الفائزين فؤاد درويش، مدير عام بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. وحسم المقاتل البرازيلي فيريرا النزال في الجولة الأولى بعد توجيه ضربة يسارية قاضية لطارق سليمان في الوزن الحر في آخر النزالات التي شهدتها البطولة.

وشهدت النسخة 11، فوز الثنائي الإماراتي أحمد الدرمكي، ويوسف الحوسني، وتغلب الأول على منافسه اليوغندي كاغيمو إيفان كيغا بالاستسلام، بينما فاز الثاني الذي يشارك لأول مرة في المحترفين على المصري محمد علام بالاستسلام.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن أبوظبي كسبت التحدي بتنظيم حدث عالمي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، وتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن نهج ورؤية سموه يمثلان مصدراً للإلهام للجميع.

وقال: «النسخة 11 كانت تحدياً كبيراً، نجحت البطولة من خلاله في بث الروح الإيجابية وقهر الظروف. نتقدم بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على دعمه الكبير وتشجيعه على إقامة البطولة في هذه الظروف الاستثنائية، كما أشكر المقاتلين وفريق العمل على المجهودات التي استمرت طوال 3 أشهر».

وتحدث رئيس اللجنة المنظمة عن ترتيبات البطولة منذ وضع التصور وعرضه على الجهات المعنية للموافقة عليه، مروراً بإقامة المعسكر وإجراء 3 فحوص للمقاتلين قبل وخلال البطولة، مع توفير البرامج التدريبية، مبيناً أن هذه الترتيبات الطويلة أدت إلى غياب عدد من نجوم اللعبة، متوقعاً مشاركتهم في النسخ المقبلة.

وكشف درويش عن تنظيم النسخة 12 من البطولة في 31 يوليو المقبل، مبيناً أن الترتيبات انطلقت للنسخة المقبلة واستمرار نجاح البطولة.

وأعرب جوسيلينو فيريرا عن سعادته بالتتويج، خصوصاً أنه تحقق على حساب لاعب كبير صاحب سجل ناصع في بطولة «محاربي الإمارات».

وأشار فيريرا إلى أنه استعد جيداً للبطولة، من خلال المعسكر المغلق المعزول الذي وفرته اللجنة المنظمة للبطولة في أحد الفنادق، ووفرت فيه كل عناصر السلامة للمقاتلين على مدار 20 يوماً.

وضمن نتائج البطولة، أنهى الحكام النزال الأول الذي جمع بين المصري إبراهيم قنديل والأسترالي بن لوكاس بعدم فوز أي من الطرفين؛ نظراً لعدم استكماله بسبب إصابة المقاتل الأسترالي في عينه بدون قصد، وفي النزال الثاني فاز المقاتل الكاميروني ألفونس دي سالا على السوري محمد كريم الجنان بالضربة القاضية خلال نصف دقيقة الأولى من النزال، كما ألغى الحكام نتيجة النزال الثالث الذي جمع بين المصري إبراهيم الصاوي والبرازيلي لويس فراكا، لسقوط فراكا بضربة تحت الحزام غير مقصودة، وعدم قدرته على استكمال النزال. وفي النزال الثالث فاز المقاتل القرغيزي أتابك عبد المطلبوف، على منافسه المصري عمر عماد الدين بالاستسلام.

وتفوق البرازيلي ماركو كوستا على المغربي عبد الحكيم وحيد بالاستسلام، وفاز أيضاً الفلسطيني مصطفى إبراهيم راضي على المصري أحمد عبد الرؤوف بقرار الحكام، ونجح المقاتل الكاميروني جوريس ديا في الفوز على المقاتل البرازيلي أندريه بينيرو.