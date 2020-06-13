تسهيلات وحوافز لأعضاء «غرفة عجمان»

أكد عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن سلسلة الحزم التحفيزية التي تطلقها القيادة الرشيدة في إمارة عجمان لدعم قطاع الأعمال، تعكس التعامل الفعال والاستثنائي لضمان استمرارية الأعمال في ظل التداعيات الراهنة.

وأضاف أن الحزمة التحفيزية الثالثة التي أُعلن عنها مؤخراً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جاءت لتعزز شمولية استفادة كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة ولتستكمل جهود الإمارة في دعم نمو الأعمال والقطاع الخاص.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان بالتعاون الفعال بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية لتيسير الأعمال على المتعاملين والاستفادة من التحول الرقمي للخدمات لتذليل التحديات التي قد يواجهها التجار وأصحاب الأعمال، الأمر الذي لامسناه في كافة الخدمات الحكومية المقدمة بفضل توجيهات ومتابعة قيادة رشيدة تحرص على دعم منظومات العمل الميداني وعن بعد.

وأوضح سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الحزم المتنوعة المستهدفة لكافة القطاعات الاقتصادية تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال وبث روح التفاؤل داخل مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحزمة الثالثة شملت جملة من التسهيلات والحوافر الخاصة بخدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان، بحيث تُعفى المنشآت الاقتصادية في إمارة عجمان (منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة، إدارة وتنظيم المعارض، صالات المناسبات الاجتماعية، مراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية، الحضانات، الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، حلاقة الأطفال، ألعاب التسلية، دور السينما، ساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب الإلكترونية) من رسم تجديد العضوية ومتأخرات رسم تجديد العضوية اعتباراً من منتصف الشهر الجاري (15 يونيو 2020) وحتى نهاية العام 2020.

وتدعو غرفة عجمان كافة أعضائها للاستفادة من الحزم التحفيزية منها الإعفاء من متأخرات رسم تجديد العضوية في حال تقديم طلب التجديد اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس 2020.

كما تُعفى المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان من رسوم تجديد العضوية من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام، وتُخفض رسوم إصدار شهادة المنشأة بنسبة 25% للمنشآت الصناعية من منتصف الشهر الجاري حتى نهاية العام.

وأضاف سالم السويدي أن غرفة عجمان حريصة على تقديم باقتها الخدمية الإلكترونية بشكل سلس لأعضائها ومتعامليها، حيث تقدم كافة خدمات العضوية إلكترونياً بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية، كما تقوم الغرفة بشكل دوري ومستمر بالتواصل مع أعضائها في القطاع الخاص للوقوف على كافة التحديات التي يواجهونها والخروج بتوصيات فعالة والتنسيق مع الدوائر الحكومية لتذليل كافة الصعوبات أثناء ممارسة الأعمال.