هل ساهمت الكمامات في منع إصابة الآلاف بكورونا؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشير دراسة جديدة إلى أن فرض استخدام الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق اعتبرت بؤراً للجائحة، ربما حال دون إصابة عشرات الآلاف بالعدوى، بل إن الباحثين في الدراسة التي نشرت في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، قالوا إن استخدام الكمامة أهم من قواعد التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل.

وخلصت الدراسة إلى أن منحنى انتشار العدوى تغير جذرياً عندما فُرضت قواعد استخدام الكمامات في السادس من إبريل/ نيسان الماضي، في شمال إيطاليا وفي 17 إبريل/ نيسان الماضي، في مدينة نيويورك الأمريكية في وقت كانت فيه المنطقتان من أكثر الأماكن تضرراً من الجائحة.

ورأى الباحثون أن هذا الإجراء الوقائي وحده قلل عدد الإصابات بشدة، وذلك بأكثر من 78 ألفاً في إيطاليا في الفترة من 6 إبريل/نيسان وحتى 9 مايو/أيار الماضيين، وبأكثر من 66 ألفاً في مدينة نيويورك بين 17 إبريل/نيسان، و9 مايو/أيار الماضيين.

وأضافوا أنه عند سريان القواعد التي تُلزم باستخدام الكمامة في نيويورك، انخفض معدل الإصابات الجديدة اليومي بحوالي 3%، بينما استمر تزايد عدد حالات الإصابة الجديدة في باقي البلاد، مشيرين إلى أن الاحتياطات الأخرى المُتعلقة بتجنب المُخالطة المباشرة، مثل التباعد الاجتماعي والحجر الصحي والعزل وتطهير اليدين، كانت كلها مُطبقة قبل فرض استخدام الكمامة في إيطاليا ومدينة نيويورك.

وأكد الباحثون على أن تلك الإجراءات تساعد فحسب على تقليل انتقال الفيروس عبر الاتصال المباشر، بينما تغطية الوجه تساعد على منع انتقال العدوى عبر الهواء، موضحين: الوظيفة التي تنفرد بها تغطية الوجه من منع للرذاذ واستنشاق الجسيمات التي تحمل الفيروس في الجو هي سبب الانخفاض الكبير في حالات العدوى.