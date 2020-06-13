مطار الشارقة يُطلع «الخارجية» على إجراءات رحلات الإجلاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، الخميس الماضي، الشيخ عبد الرحمن بن محمد الشامسي، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الشارقة، في جولة تفقدية لمختلف مرافق المطار، تم خلالها الاطلاع على إجراءات رحلات إجلاء رعايا الدول، المتبعة وفقاً لاستراتيجية الهيئة المواكبة لأعلى المعايير العالمية، حيث تقدم علي المدفع بالشكر الجزيل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على ما تبذله من جهود كبيرة في تنظيم وتسهيل رحلات الإجلاء.

وشملت الزيارة الاطلاع على التدابير الصحية المتبعة في جميع أنحاء المطار تزامناً مع الرحلات الخاصة التي يتم تنظيمها، بترتيبات مع السلطات المعنية، لتحقيق أقصى درجات الأمان والاستمرار في تطبيق معايير مبتكرة للحفاظ على الصحة والسلامة.

وشملت التدابير سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين وانسيابية الحركة، مع الالتزام بأعلى المعايير الصحية المطبقة عالمياً، حيث تضمنت عمليات التعقيم استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التي شملت كافة مرافق المطار، إلى جانب الطائرات والممرات المؤدية إليها، وحافلات نقل المسافرين وتركيب ممرات التعقيم الذاتي عند كافة مداخل المطار، وفحص الكاميرات الحرارية للتأكد من سلامتهم، كما يوفر المطار علامات مثبتة لإرشاد المسافرين وتأكيد التزامهم بمسافات التباعد الجسدي عند كاونترات إجراءات السفر والجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرات.

ويلتزم مطار الشارقة بتطبيق الخطوات التي تضمن حماية الموظفين، بما فيها وجود الحاجز الزجاجي الواقي للالتزام بمسافة الأمان بين الموظفين والمسافرين، وتعقيم المرافق بشكل دوري على مدار اليوم، مع إلزامية ارتداء الكمامة الطبية والقفاز.