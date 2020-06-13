ضربها وحرق جسدها بالماء المغلي قبل أن يحلق شعرها.. جريمة بشعة في السعودية

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وأضاف التقرير نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن السيدة الوالدة لثلاثة أطفال تعرضت لسوء معاملة وحشية من زوجها الذي ضربها وحرق جسدها بالماء المغلي وكواها قبل أن يحلق شعرها ويجبرها على الخروج من المنزل.

وتم القبض على المعتدي وإحالته إلى النيابة العامة. وبحسب ما ورد فإن المرأة التي أصيبت بحروق وإصابات خطيرة، تفتقر إلى مأوى.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت المملكة العربية السعودية جهودها ضد العنف المنزلي.

وهذا الأسبوع، حثت لجنة حقوق الإنسان في البلاد الجمهور على الإبلاغ عن أي حالة من حالات العنف الأسري. وقالت اللجنة على حسابها على تويتر "إذا كانت القضية تتطلب تدخلا عاجلا، سيتم إبلاغ الشرطة".