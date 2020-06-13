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وتم القبض على المعتدي وإحالته إلى النيابة العامة. وبحسب ما ورد فإن المرأة التي أصيبت بحروق وإصابات خطيرة، تفتقر إلى مأوى.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت المملكة العربية السعودية جهودها ضد العنف المنزلي.
وهذا الأسبوع، حثت لجنة حقوق الإنسان في البلاد الجمهور على الإبلاغ عن أي حالة من حالات العنف الأسري. وقالت اللجنة على حسابها على تويتر "إذا كانت القضية تتطلب تدخلا عاجلا، سيتم إبلاغ الشرطة".
كانت هذه تفاصيل خبر ضربها وحرق جسدها بالماء المغلي قبل أن يحلق شعرها.. جريمة بشعة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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