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مصر تعلن عن تسيير رحلات لنقل المصريين العائدين من السعودية

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وأفادت الوزارة بأنه تم التنسيق بين شركة القاهرة للعبارات والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والجهات المعنية بالمجتمع المينائى لتنفيذ توجيهات وزير النقل والبدء فى تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودى إلى ميناء سفاجا البحرى، بحسب بوابة "الجمهورية" الإلكترونية.

© AFP 2020 /

وتأتي تلك الخطوة بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والسعودى نظرا للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس .

في السياق ذاته، غادرت ميناء سفاجا صباح اليوم العبارة القاهرة متجهة الى مينا ضبا ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى وضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات .

وأكدت وزارة النقل عقد اجتماع مع مسؤولى ميناء سفاجا البحرى لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء ونقل الحالات الإيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بتعقيم العبارة وتجهيزها للرحلة القادمة .

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