الإمارات وكندا تبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون فى عدة مجالات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية و التعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال مرئى اليوم السبت، مع وزير الخارجية الكندى فرانسوا فيليب شامباين، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا وأهمية تعزيز ودفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والبنية التحتية والمرأة والشباب والطاقة.

وتطرق الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية "وام" إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين للسيطرة على تداعياته.

وأكدا أهمية التنسيق و التعاون المشترك بين البلدين من أجل احتواء تداعيات الجائحة، وأشادا بالجهود المشتركة من الجهات المعنية والبعثات الدبلوماسية في دولتي الإمارات وكندا خلال إتمام عملية إجلاء رعايا البلدين خلال الفترة الماضية جراء "كورونا".

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وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتعزية لفرانسوا فيليب شامباين في ضحايا "كوفيد - 19"، معربا عن تمنياته للشعب الكندي الصديق السلامة والازدهار والرخاء.

كما أكد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا، والحرص المستمر على دعم وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكندي ضرورة تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.