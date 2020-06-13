شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تدمير صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه نجران فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى بقيادة السعودية منذ قليل، عن إعتراضه و تدميره لصاروخ باليستى أطلقه الحوثيون بإتجاه مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، و ذللك وفق ما نقلته رويترز عن قناة الإخبارية السعودية.

وكان التحالف العربى قد أعلن فى وقت سابق، عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة نجران السعودية، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها. وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق عن أن مليشيات الحوثي ارتكبت 98 اختراقا لوقف إطلاق النار، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد شدد على الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مؤكدا تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وقال التحالف العربي فى بيان بثته شبكة "سكاى نيوز الإخبارية": إن خروقات مسليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3919 خرقا، وخلال 24 ساعة فقط تم خرق القرار بـ 59 خرقا.