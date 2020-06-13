شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة استخدام كاميرا هاتفك على الكمبيوتر مجاناً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخيير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله كيفية استخدام كاميرا الجوال لتكون كاميرا للحاسب الآلي.
وقال الحمادي: إنه يمكن استخدام كاميرا جوالك لتكون هي كاميرا كمبيوترك، خاصة إذا كنت تريد عمل اجتماعاتك عبر كمبيوترك ولكن كاميرا الكمبيوتر دقتها غير جيدة، أو كمبيوترك لا يحتوي على كاميرا!”.
وتابع “بهذه الطريقة الموضحة في المقطع بامكانك في ثواني تحويل كاميرا جوالك لتكون هي كاميرا كمبيوترك في الاجتماعات”.
وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن هذه الطريقة مجانية وبدون مقابل وتتيح عقد الاجتماعات عن بعد بدقة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات.. طريقة استخدام كاميرا هاتفك على الكمبيوتر مجاناً (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.