شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة استخدام كاميرا هاتفك على الكمبيوتر مجاناً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخيير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله كيفية استخدام كاميرا الجوال لتكون كاميرا للحاسب الآلي.

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وقال الحمادي: إنه يمكن استخدام كاميرا جوالك لتكون هي كاميرا كمبيوترك، خاصة إذا كنت تريد عمل اجتماعاتك عبر كمبيوترك ولكن كاميرا الكمبيوتر دقتها غير جيدة، أو كمبيوترك لا يحتوي على كاميرا!”.

وتابع “بهذه الطريقة الموضحة في المقطع بامكانك في ثواني تحويل كاميرا جوالك لتكون هي كاميرا كمبيوترك في الاجتماعات”.

وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن هذه الطريقة مجانية وبدون مقابل وتتيح عقد الاجتماعات عن بعد بدقة عالية.