شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات للعمالة في «ممشى السيف» بالجبيل تهدد بانتشار كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو حذرت خلاله من خطورة تجمعات العمال في ممشفى السيف الشرقي في الجبيل.
وقالت الإخبارية في تقرير مصور إن “ممشى السيف الشرقي الذي أنشأته بلدية الجبيل متنفسا لأهلها بات مصدر تهديد صريح لانتشار فيروس كورونا في المحافظة بسبب تجمع العمال بصورة تنافي تعليمات التباعد الاجتماعي وأمر وزارة الداخلية بعدم التجمعات البشرية”.
وأضافت “في هذا الممشى المحازي لشاطئ ترابي من الجهة الشرقية تتجمع أعداد غفيرة من العمال بلا هدف وينتشرون على طول الساحل وانتشار الممشى، في صورة تظهر التمرد على التعليمات من جامد وضعف دور المؤسسات والشركات في ضبط سلوكيات عمالهم”.
وقال مراسل “الإخبارية” خلال المقطع: “إن مساكن العمال وتجمعاتهم بالجبيل هي السبب الرئيس في استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا وفق تأكيدات المسؤولين في لجنة إدارة الأزمة ولجنة مساكن العمال”.
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