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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجلي أمن إثر انقلاب مركبة في جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لقي اثنان من رجال الأمن مصرعهما إثر انقلاب مركبة أمنية، على طريق الحقو بمحافظة بيش، فيما باشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادثة.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت صباح اليوم السبت بلاغا عن انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو التابع لمحافظة بيش، ووجود مصابين.
وأضاف الصرخي أن فرقتي إسعاف توجهتا على الفور إلى موقع الحادث، بإشراف القيادي الميداني المناوب مازن مطوع، وتبين وجود شخصين، وعند الكشف الطبي عليهما تبين وفاتهما، فيما تم نقل الضحيتين إلى مستشفى بيش العام.
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