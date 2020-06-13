تحذير من النظر المباشر للشمس بالعين المجردة في الحدث الفلكي المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

حذر بيان للجمعية الفلكية اليمنية من النظر المباشر للشمس بالعين المجردة لما قد يترتب عليه من ضرر عن الحدث الفلكي ((كسوف حلقي - جزئي للشمس))



وقال البيان "تشهد الكرة الأرضية كسوف حلقي للشمس يوم الأحد 29 شوال 1441 هجرية الموافق 21 يونيو 2020، يبدا مسار الكسوف الحلقي من وسط قارة أفريقيا نحو شبه الجزيرة العربية مرورا باليمن واقصى جنوب شرق السعودية و سلطنة عمان ثم بعد ذلك يمر وسط قارة آسيا وحتى اقصى شرق آسيا لينتهي الكسوف في المحيط الهادي، الجدير ذكره ان المناطق التي يغطيها الكسوف الجزئي حول مسار الكسوف الحلقي واسعة جدا بحيث يغطي الكسوف الجزئي معظم قارة أفريقيا واجزاء من أوروبا و معظم قارة آسيا واجزاء و اسعة من المحيط الهندي و المحيط الهادي.

بداية الكسوف على الجمهورية اليمنية :-

يبدا الكسوف الجزئي من السواحل الغربية لليمن حوالي الساعة 6:53 صباحا بتوقيت صنعاء ليغطي اليمن بشكل تدريجي و في تمام الساعة 7:04 يكون قد بدأ الكسوف على الحدود الشرقية لليمن (تكون حينها بداية الكسوف غطت كامل الاراضي اليمنية)

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نهاية الكسوف للجمهورية اليمنية:-

ينتهي الكسوف الجزئي و ينجلى قرص الشمس على السواحل الغربية لليمن الساعة 9:28 وينتهي الكسوف على الحدود الشرقية لليمن و على كامل الاراضي اليمنية في تمام الساعة 9:56 صباحاً.

نسبة الكسوف على مراكز المدن الرئسية اليمنية:-

أمانة العاصمة صنعاء 97%، عدن 90%، تعز 94% ، الحديدة 97%، لحج 91% ، صعدة 92% ، عمران 96% ، حجة 95% ، المحويت 96%، ابين 90% ، الضالع 93% ، البيضاء 93% ، إب 95% ، ذمار 97% ، ريمة 97%؛، شبوة 92% ، مارب 97% الجوف 96% ، سيئون 93% ، المكلا 88% ،، الغيضة 88% ، ارخبيل سقطرى 72%.

وعليه تحذر الجمعية الفلكية اليمنية المواطنين من النظر للشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف و التي قد تلحق أضرارﺍ كبيرة بالعين ، كما اصدرت الجمعية ملحقا بهذا البيان يتضمن توضيح مواقيت بداية و نهاية الخسوف على جميع المدن الرئسية اليمنية وأهم المدن العربية.

كما تشير الجمعية الفلكية اليمنية ان موعد الكسوف يوافق بالتقويم الحميري اليمني اليوم الثامن من شهر ذو القياظ والتي تمثل آخر يوم من المعلم الزراعي "طلوع الثور" ليبدا بعد ذلك المعلم الزراعي طلوع النجمين (الظلم الأول).