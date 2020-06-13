احتجاجات ضد العنصرية في أستراليا رغم تحذيرات المسؤولين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الآلاف في أنحاء أستراليا في احتجاجات «حياة السود مهمة» السبت، وراعوا وضع الكمامات والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، وسط مناشدات من زعماء الدولة بإلغاء الحدث خشية حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا.

وكانت المظاهرات سلمية في مجملها لكنها شهدت حضوراً مكثفاً للشرطة، وسار محتجون في الشوارع وتجمع آخرون في متنزهات عامة ورفعوا لافتات كُتب عليها «لا عدالة، لا سلام» و«نأسف للإزعاج، نحاول تغيير العالم»، وشهدت مدينة بيرث أكبر تجمع بين كافة المدن الأسترالية، على الرغم من مناشدات رئيس مجلس وزراء ولاية غرب أستراليا مارك مكجوان، بإلغاء الحدث لحين زوال جائحة كورونا، بينما طالب وزير صحة ولاية غرب أستراليا، روجر كوك بعدم التجمع في حشود كبيرة، رغم أن زوجته، وهي من سكان البلاد الأصليين، قالت إنها ستشارك في الاحتجاجات.

وشهدت احتجاجات «حياة السود مهمة» في ملبورن، إصابة أحد المشاركين بها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، فيما حذر رئيس الوزراء سكوت موريسون من أن التجمعات الحاشدة تهدد تعافي البلد من المرض. وفي سياق متصل، سجلت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا السبت، إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لرجل في العشرينات من عمره، إضافة إلى أربع إصابات جديدة بالفيروس سجلتها الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات في أستراليا إلى 7300، إضافة إلى 102 حالة وفاة، في الوقت الذي تعتزم فيه أستراليا إعادة فتح اقتصادها بالكامل بحلول الشهر المُقبل.

واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية في أنحاء العالم، بعد وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد في نهاية الشهر الماضي، بعدما جثم ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.