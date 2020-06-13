شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق على متن غواصة نووية فرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخمدت البحرية الوطنية الفرنسية، ليل الجمعة/ السبت، حريقاً شب على متن غواصة نووية كانت تخضع لأعمال صيانة في ميناء طولون.
واشتعلت النيران في الساعة 8.35 بتوقيت جرينيتش صباح الجمعة، في مقدمة الغواصة الهجومية «لا بيرل»، وأخمدت في منتصف ليل الجمعة/ السبت، بعد تدخل مئة إطفائي، ودعم أكثر من 150 شخصاً، ولم يصب أي شخص بجروح في حريق الغواصة، وفقاً لما ذكرته البحرية الوطنية.
وأوضحت البحرية الوطنية الفرنسية، أن الخطر المرتبط بالوقود النووي «معدوم»، بعد سحبه من الخزانات في إطار التوقف التقني، فضلاً عن أنه لم يكن هناك أسلحة (صواريخ أو ذخائر) أو بطاريات على متن الغواصة.
من جهتها أكدت مجموعة «نافال جروب» المتخصصة في الصيانة، أن الحادث «جدي»، وتُعد غواصة «لا بيرل» من ضمن الغواصات الست النووية الهجومية الفرنسية الأخيرة، التي دخلت الخدمة في عام 1993، ونقلت إلى حوض ميناء طولون في يناير/كانون الثاني الماضي، لأعمال صيانة وتحديث، يتوقع أن تستغرق 18 شهراً.
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