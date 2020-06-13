رفض الإلغاء ونظام المجموعتين في مصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق دورى المجموعتين فى الموسم المقبل بعدما تلقت اتصالات واقتراحات من جانب أندية القسم الثانى تطالب بصعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز الجديد على أن يقام بمشاركة 24 فريقاً على مجموعتين.

وأوضح اعضاء اللجنة الخماسية للأندية أن إقامة الدورى الجديد من 24 فريقاً، تعنى هبوط 9 فرق نهاية الموسم المقبل حتى يعود الدورى بعد القادم بمشاركة 18 فريقاً، حيث سيهبط عدد 6 فرق التى صعدت من الممتاز «ب» بجانب الفرق الثلاثة التى تهبط بشكل طبيعى كل موسم، وبالتالى تهبط 9 فرق من الـ24 فريقاً.

وأوضح مسؤولو اللجنة الخماسية أن دورى المجموعتين يكون ضعيفاً فنياً ولن يكون فى مصلحة المنتخبين الأول والأولمبى اللذين سيخوضان بطولتين غاية فى الأهمية الموسم المقبل هما بطولة أمم افريقيا 2021 في الكاميرون، وأولمبياد طوكيو 2021.

وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، سلسلة من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث على دفعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو المقبل، مع إمكانية عودة المنافسات والمسابقات الرياضية بشكل كامل فى أغسطس المقبل.