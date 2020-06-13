الأولمبية المصرية تخاطب فيفا ليستثني اتحاد الكرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطاباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تطلب إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة عام واحد وفقاً لقانون الرياضة المصري، ويأتي خطاب اللجنة الأولمبية رداً على استفسار الفيفا من اللجنة الأولمبية عن موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة منعاً للتضارب مع قانون الرياضة الحالي، وأرسل اتحاد الكرة خطاب اللجنة الأولمبية إلى الفيفا الذي من المقرر أن يرسل رده الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الفيفا أبدى مرونة خلال الأيام الماضية لإقامة انتخابات الاتحاد لمدة عام، بعدما كان قد طلب إقامتها لمدة 4 سنوات.