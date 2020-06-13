كوريا الشمالية: سنواصل بناء قوتنا «النووية» لمواجهة تهديدات أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت كوريا الشمالية السبت، بياناً جديداً شديد اللهجة تنتقد فيه سيول وتشجب تصريحاتها التي وصفتها بـ«التافهة» بشأن المحادثات المتوقفة حول أسلحة بيونج يانج النووية.

ويأتي هذا البيان ضمن سلسلة من التصريحات الغاضبة التي أطلقتها بيونج يانج تجاه جارتها الجنوبية، في الآونة الأخيرة، كان آخرها اتهامها لسيول بالسماح لمنشقين بإصدار منشورات تنتقد الزعيم كيم جونج أون، انطلاقاً من أراضيها.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن سيول ستواصل جهود نزع السلاح النووي، في إشارة إلى المفاوضات المتعثرة مُنذ وقت طويل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، من جهته قال المسؤول الكوري الشمالي المُكلف بالتفاوض مع الولايات المتحدة كوون جونج جون في بيان: من المنافي للعقل الاستماع للكلام الفارغ لسلطات كوريا الجنوبية غير المؤهلة لأي نقاش، أو لحشر أنفها في المسائل التي تجمع بين بيونج يانج وواشنطن.

وندد المسؤول الكوري الشمالي بمحاولة سيول «التدخل» في تلك المفاوضات في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، مؤكداً على أن كوريا الشمالية ستواصل بناء قوتها من أجل التغلب على التهديدات المتواصلة من الولايات المتحدة، مضيفاً: من الأفضل التوقف عن هذا الكلام الذي لا معنى له حول نزع السلاح النووي.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من توجيه كوريا الشمالية انتقادات لاذعة للولايات المتحدة في الذكرى السنوية الثانية للقمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونج أون في سنغافورة، وتضمن البيان انتقاداً قوياً لواشنطن هو الأشدّ الذي توجهه بيونج يانج لها في الأشهر الأخيرة، ويثير الشكوك حول مستقبل المفاوضات النووية المتعثرة.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين توتراً، مُنذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي في فبراير/شباط 2019، بعد الخلاف بشأن التنازلات التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمها لبيونج يانج مقابل اتخاذها لإجراءات نزع السلاح النووي.