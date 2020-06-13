محاكم دبي تستأنف تقديم خدمات الزواج بمركز وافي مول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت محاكم دبي عن استئناف تقديم خدمات الزواج في مركز وافي مول، ابتداء من غد الأحد، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ونوهت محاكم دبي بأن إتمام عقد الزواج يتطلب حضور الزوج والزوجة، وحضور ولي أمر الزوجة أو من يمثلها قانونياً، ووجود شاهدين مسلمين، وإحضار أصل الهوية لجميع الأطراف، وإحضار الفحص الطبي (للمخطوبين) من مركز حكومي معتمد.

كما وضعت محاكم دبي علامات إرشادية لتنبيه الموظفين والمتعاملين إلى ضرورة ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، إلى جانب لوحات إرشادية تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة في دبي للإبلاغ عن أي إصابة أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت محاكم دبي ضرورة استفادة متعامليها من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها كخيار أساسي، في حين ستقوم الدائرة بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد لضمان استمرارية الأعمال.