الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل دولة الإمارات غدا الأحد باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 14 يونيو من كل عام كمناسبة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة الأشخاص الذين تتوقف حياتهم على قطرة الدم خاصة مرضى الثلاسيميا والحالات الطارئة.

وتعكس عملية التبرع بالدم في دولة الإمارات حس المسؤولية المجتمعية«المترسخ في المجتمع بمختلف مكوناته من مواطنين ومقيمين الذين أظهروا مستوى عالياً من التراحم والتعاضد في مختلف الظروف».

وشكل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ مطلع العام الجاري، تحدياً بارزاً أمام عمليات التبرع بالدم في مختلف دول العالم، لاسيما في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وتقييد الحركة، والتي أدت إلى تراجع نسبة إقبال المتبرعين على مراكز وبنوك الدم بشكل ملحوظ.

وفي الإمارات.. وتفادياً لحدوث أي عجز في المخزون الاستراتيجي من الدم، نظمت العديد من الجهات الطبية المختصة بالتعاون مع الفعاليات والهيئات المجتمعية، مجموعة من الحملات التطوعية للتبرع بالدم على مستوى الدولة، ومنها حملة «تحدي التبرع بالدم» التي أطلقتها جمعية الإمارات للمسؤولية المجتمعية بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني».

وتتخذ مراكز التبرع بالدم كافة الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة المتبرعين وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا ومع اعتماد الإمارات لتقنية العلاج بالبلازما كأحد الخيارات المطبقة في معالجة المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19»، شهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً من المتعافين للتبرع مجاناً ببلازما الدم إلى الأشخاص المصابين بالفيروس لا سيما الذين يعانون أعراضاً متوسطة إلى شديدة.

وتعد الإمارات وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، من أفضل خمس دول في العالم في سلامة نقل الدم، كما تأتي في طليعة الدول في تجميع الدم عن طريق التبرع الطوعي، بنسبة 100%، تعتبر الإمارات أول دولة عربية تقوم بإدراج فحص الحمض النووي.

(وام)