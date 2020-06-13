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طرابزون يعرض ٨٠٠ ألف يورو لضم بن شرقي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نادي طرابزون التركي، طلب التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي مقابل 800 ألف يورو وفقاً لقيمته التسويقية،( لاعب الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة)، بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب في موسمه الأول مع الفارس الأبيض.
كان مسؤولو الزمالك أكدوا أن أشرف بن شرقي لا يفضل الرحيل عن الفريق، وأنه أبلغ مسؤولي القلعة البيضاء باستمراره في القلعة البيضاء.
ووفقاً لمصدر بالنادي الأبيض، فإن طرابزون سبورت يهتم بالتعاقد مع المغربي بن شرقي، خلال فترة الانتقالات خاصة أن اللاعب لديه رغبة قوية في اللعب لصفوف النادي التركي بداية من الموسم الجديد، ويرتبط بن شرقي بعقد مع نادي الزمالك حتى عام 2022.

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