حساب بدون رصيد لحاملي رخصة «تاجر».. وخطة سداد ميسرة للرسوم

تقدم اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالتعاون مع بنك دبي التجاري خدمات مصرفية حصرية لحاملي رخصة «تاجر» من اقتصادية دبي بهدف تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة المتنوعة إلكترونياً، وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة في دبي من الاستفادة من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لنمو أعمالهم.

وسيتمكن أصحاب رخصة «تاجر» من خلال الحلول المصرفية الذكية من فتح حسابات في بنك دبي التجاري دون أي حد أدنى للرصيد وبإجراءات سهلة وميسرة، والحصول على أسعار تفضيلية على التحويلات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الحصول على دفتر شيكات مجاني. وسيكون بإمكان حاملي رخصة «تاجر» أيضاً استرداد ما يصل إلى 100٪ من رسوم رخصهم التجارية، وذلك بناءً على متوسط الرصيد اليومي في حساباتهم المصرفية لدى البنك، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة ائتمان من البنك وتحويل رسوم الرخص التجارية الخاصة بهم إلى خطة سداد ميسرة بفائدة 0٪ قابلة للسداد خلال فترة تصل إلى 6 أو 12 شهراً.

وقال عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يعكس التعاون مع بنك دبي التجاري حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية، وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية. ونسعى باستمرار إلى توطيد الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً في القطاع المالي، لجذب ودعم أصحاب المشاريع الناشئة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الصعيد الاقتصادي، إلى جانب تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي».

وأشار عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يعمل باستمرار على توطيد الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة، حيث يركز على تقديم الدعم لأصحاب رخصة تاجر وتوفير التسهيلات لأصحاب المشاريع، إلى جانب فتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع كبرى منافذ البيع. ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم الحلول المبتكرة والمبادرات التي من شأنها دعم مشاركة أصحاب المشاريع التجارية الناشئة والمبتكرة في الحياة الاقتصادية والمساهمة بتلك المشاريع التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «نحن سعداء بالشراكة مع اقتصادية دبي لتقديم خدمات مصرفية حصرية لحاملي رخصة تاجر التي توفر مزايا مصرفية خاصة ومجانية لهم إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 100٪ من رسوم الرخصة التجارية الخاصة بهم. وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرصنا على تعزيز مناخ الأعمال في دبي ودعم المستثمرين بتزويدهم بالمنتجات والخدمات ذات الصلة لإنشاء أعمالهم والترويج لها».